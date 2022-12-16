Захарова заявила о неспособности США к равноправному диалогу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления представителей Соединенных Штатов в ходе саммита США – Африка, заявила о неспособности Вашингтона к равноправному диалогу. Ее слова приводятся на сайте министерства.

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«В очередной раз Вашингтон демонстрирует свою неспособность к равноправному диалогу и чистоплотной конкуренции, а его заверения в свободе выбора африканских стран свидетельствуют о двойных стандартах», — сказала Захарова.

По ее словам, американский законопроект, предусматривающий наказание за любое сотрудничество с Россией, демонстрирует «ограничение базовых политических и экономических свобод», а также свидетельствует о «недобросовестной конкуренции и грубом навязывании западной повестки другим странам».

«Россия солидарна с африканскими друзьями, которые, несмотря на колоссальное давление Запада, в том числе угрозы прекращения финансовой поддержки, занимают независимую позицию, в первую очередь в контексте ситуации вокруг Украины», — добавила представитель МИД РФ.