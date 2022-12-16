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16 минут назад

Москва заявила о доказательствах причастности США и Польши к терактам в России

Деловая газета "Взгляд"

Полученные с перехваченных беспилотников данные подтверждают вовлеченность Вашингтона и Варшавы в подготовку терактов на российской территории, сообщили в компетентных органах.

Москва заявила о доказательствах причастности США и Польши к терактам в России
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что данные были получены с перехваченных беспилотных летательных судов (БВС), которые использовались Украиной для атак на российские объекты инфраструктуры в Севастополе, Крыму, Курской, Белгородской и Воронежской областях, передает ТАСС.

В России заявили, что ряд фактов подтверждает непосредственную вовлеченность США и Польши в подготовку и проведение совместных с Киевом террористических актов на территории Российской Федерации.

Также в сообщении говорится, что авионика и станции управления беспилотников изготовлены американской фирмой Spektreworks. Производство и первоначальная настройка произведены в аэропорту города Скоттсдейл, штат Аризона.

Позднее на польской территории в районе аэропорта Жешув, используемого США и НАТО как основной узел снабжения украинских вооруженных формирований, производились окончательная сборка и полетные испытания данных БПЛА, сообщают компетентные органы.

Установка боезарядов, полетного задания и собственно запуск осуществлялись из-под Одессы и Кривого Рога, говорится в сообщении.

Напомним также, в начале ноября послу Британии в Москве Деборе Броннерт были переданы доказательства связи Лондона с атакой на базу Черноморского флота в Севастополе.

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