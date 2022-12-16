В Кремле пообещали ознакомиться с идеями Киссинджера по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера талантливым, опытным экспертом. По его словам, Кремль с большим интересом ознакомится с его идеями по урегулированию нынешней ситуации на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

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«Безусловно, талант, опыт и экспертиза Киссинджера востребованы всегда. Особенно они востребованы в таких острых ситуациях. Мы с большим интересом ознакомимся с этим материалом. Пока, к сожалению, возможности такой не было», - сказал Песков.

Ранее Киссинджер в своей статье поделился своим видением обстановки после установления мира между Россией и Украиной. По его мнению, распад России или уничтожение ее способности к ведению стратегической внешней политики недопустимы.