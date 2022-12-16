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18 минут назад

В Кремле обещали с интересом ознакомиться с идеями Киссинджера

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера талантливым, опытным экспертом. По его словам, Кремль с большим интересом ознакомится с его идеями по урегулированию нынешней ситуации на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

В Кремле пообещали ознакомиться с идеями Киссинджера по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Безусловно, талант, опыт и экспертиза Киссинджера востребованы всегда. Особенно они востребованы в таких острых ситуациях. Мы с большим интересом ознакомимся с этим материалом. Пока, к сожалению, возможности такой не было», - сказал Песков.

Ранее Киссинджер в своей статье поделился своим видением обстановки после установления мира между Россией и Украиной. По его мнению, распад России или уничтожение ее способности к ведению стратегической внешней политики недопустимы.

Киссинджер назвал три сценария завершения конфликта на Украине

Помимо этого, он добавил, что мирный процесс должен связать Украину с НАТО. Кроме того, политик признал, что нейтралитет Киева теперь бессмысленен.

Политика,СВО,Генри Киссинджер,Дмитрий Песков,НАТО,
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