Названа дата проведения Госсовета с участием Путина

Проведение большого Государственного совета запланировано на 22 декабря. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

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Он уточнил, что Госсовет будет проведен в очном формате.

«Будет вопрос о реализации молодежной политики в современных условиях», - отметил Песков.

Днем ранее представитель Кремля заявил, что

большой Госсовет должен состояться на следующей неделе.

Указ о включении в состав Госсовета восьми российских губернаторов и двух глав городов был подписан в России 5 декабря.

В состав госоргана вошли губернаторы Владимирской, Саратовской, Ярославской, Тамбовской Томской, Рязанской, Кировской областей, глава Республики Марий Эл. В нем также оказались главы городского округа Самары и города Белогорска Амурской области.