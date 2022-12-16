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11 минут назад

Сенатор Пушков: Германия может стать новым "больным человеком" Европы

Российская Газета

Германия может стать новым "больным человеком" Европы", написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, комментируя сообщение Reuters о многомиллиардных тратах Берлина в связи с новой энергетической политикой. В ее рамках Германия хочет полностью отказаться и от ядерной энергии, и от углеводородного топлива. Амбициозная цель: полностью перейти на возобновляемые и альтернативные источники энергии.

Пушков назвал нового "больного человека" Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первый шаг сделан: сократилось потребление нефти и газа из России. Что не могло не сказаться на жизни обычных граждан. Из-за высоких цен на коммуналку жители Германии перебираются в Калининградскую область, чтобы переждать холодную зиму. Более половины населения ФРГ перешло на режим жесткой экономии.

Тем временем правительство ФРГ предпринимает попытки "смягчить удар" по экономике. На поддержку энергетической системы уже направлено более 400 миллиардов евро. Но этого может быть недостаточно, считают эксперты.

Напомним, страны ЕС столкнулись с рекордным ростом цен на газ и электричество из-за санкций, которые сами же и ввели против России. И, как назло, именно эта зима в Европе выдалась очень холодной. Ведущая экономика Европы "оказалась во власти погоды".

Политика,Алексей Пушков,ЕС,
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