Германия может стать новым "больным человеком" Европы", написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, комментируя сообщение Reuters о многомиллиардных тратах Берлина в связи с новой энергетической политикой. В ее рамках Германия хочет полностью отказаться и от ядерной энергии, и от углеводородного топлива. Амбициозная цель: полностью перейти на возобновляемые и альтернативные источники энергии.

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Первый шаг сделан: сократилось потребление нефти и газа из России. Что не могло не сказаться на жизни обычных граждан. Из-за высоких цен на коммуналку жители Германии перебираются в Калининградскую область, чтобы переждать холодную зиму. Более половины населения ФРГ перешло на режим жесткой экономии.

Тем временем правительство ФРГ предпринимает попытки "смягчить удар" по экономике. На поддержку энергетической системы уже направлено более 400 миллиардов евро. Но этого может быть недостаточно, считают эксперты.