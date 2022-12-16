Макрон дал обещание насчет звонка Путину

"Мы продолжаем работу с генеральным директором МАГАТЭ (Рафаэль) Гросси, мы практически достигли соглашения по отводу тяжелых и легких вооружений (от ЗАЭС). В тот момент, когда это соглашение будет готово, в этот момент я позвоню Путину, чтобы постараться финализировать это соглашение", - заявил Макрон.