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18 минут назад

Макрон: позвоню Путину, когда соглашение об отводе вооружений от ЗАЭС будет доработано

Газета.Ru

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что позвонит президенту России Владимиру Путину, когда соглашение об отводе вооружений от ЗАЭС будет доработано, сообщает РИА Новости.

Макрон дал обещание насчет звонка Путину
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАССпресс-служба президента РФ/ТАСС

"Мы продолжаем работу с генеральным директором МАГАТЭ (Рафаэль) Гросси, мы практически достигли соглашения по отводу тяжелых и легких вооружений (от ЗАЭС). В тот момент, когда это соглашение будет готово, в этот момент я позвоню Путину, чтобы постараться финализировать это соглашение", - заявил Макрон.

Он добавил, что в отношении переговоров с Россией есть главная тема - прекращение ракетных обстрелов по энергетической инфраструктуре. Макрон также отметил, что антироссийские санкции являются эффективным способом воздействия на Россию.

Ранее советник гендиректора компании "Росэнергоатом" Ренат Карчаа раскритиковал призывы вывести сотрудников Росгвардии с Запорожской АЭС. По его словам, после вывода Росгвардии с ЗАЭС диверсионные группы смогут устроить провокации, которые будут нести "серьезнейшую угрозу ядерной безопасности".

В Китае «потеряли дар речи» после заявлений Макрона о глазах Путина

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