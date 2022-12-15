В России анонсировали новую концепцию внешней политики

Глава департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин заявил, что новую концепцию внешней политики России планируют обнародовать в начале 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Дробинин подчеркнул, что говорит о сроках «очень осторожно»: концепцию обнародуют после Нового года, «если не будет никаких форс-мажорных ситуаций».
Дипломат отметил, что новый текст концепции был принципиально одобрен еще в январе 2022-го. Однако из-за геополитической ситуации над текстом решили продолжить работу.
По словам Дробинина, вскоре предстоит очередное рассмотрение документа в Совете безопасности.
Глава департамента МИД подчеркнул, что концепция даст ответы на все вопросы о внешней политике России.
«Многое, что там будет сказано, будет предвосхищать нашу внешнеполитическую линию в ближайшие четыре-шесть лет с тем, чтобы наши иностранные партнеры, друзья, оппоненты могли понимать, куда мы собираемся «крутить педали», - заявил Дробинин.
Он подчеркнул, что после этого оппоненты Москвы больше не смогут называть российскую внешнюю политику непредсказуемой.
Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов ранее рассказал, что в обновленной концепции Россия кардинально изменит подход к отношениям с Западом.
Действующая концепция внешней политики РФ была утверждена в 2000 году, последнее обновление в нее было внесено в 2016-м. Основной целью внешней политики РФ в документе названа защита суверенитета и территориальной целостности страны.