В России анонсировали новую концепцию внешней политики

Глава департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин заявил, что новую концепцию внешней политики России планируют обнародовать в начале 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

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Дробинин подчеркнул, что говорит о сроках «очень осторожно»: концепцию обнародуют после Нового года, «если не будет никаких форс-мажорных ситуаций».

Дипломат отметил, что новый текст концепции был принципиально одобрен еще в январе 2022-го. Однако из-за геополитической ситуации над текстом решили продолжить работу.

По словам Дробинина, вскоре предстоит очередное рассмотрение документа в Совете безопасности.

Глава департамента МИД подчеркнул, что концепция даст ответы на все вопросы о внешней политике России.

«Многое, что там будет сказано, будет предвосхищать нашу внешнеполитическую линию в ближайшие четыре-шесть лет с тем, чтобы наши иностранные партнеры, друзья, оппоненты могли понимать, куда мы собираемся «крутить педали», - заявил Дробинин.

Он подчеркнул, что после этого оппоненты Москвы больше не смогут называть российскую внешнюю политику непредсказуемой.

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов ранее рассказал, что в обновленной концепции Россия кардинально изменит подход к отношениям с Западом.