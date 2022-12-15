В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
29 минут назад

В России анонсировали новую концепцию внешней политики

Мария Иванова

Глава департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин заявил, что новую концепцию внешней политики России планируют обнародовать в начале 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

В России анонсировали новую концепцию внешней политики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дробинин подчеркнул, что говорит о сроках «очень осторожно»: концепцию обнародуют после Нового года, «если не будет никаких форс-мажорных ситуаций».

Дипломат отметил, что новый текст концепции был принципиально одобрен еще в январе 2022-го. Однако из-за геополитической ситуации над текстом решили продолжить работу.

По словам Дробинина, вскоре предстоит очередное рассмотрение документа в Совете безопасности.

Глава департамента МИД подчеркнул, что концепция даст ответы на все вопросы о внешней политике России.

«Многое, что там будет сказано, будет предвосхищать нашу внешнеполитическую линию в ближайшие четыре-шесть лет с тем, чтобы наши иностранные партнеры, друзья, оппоненты могли понимать, куда мы собираемся «крутить педали», - заявил Дробинин.

Он подчеркнул, что после этого оппоненты Москвы больше не смогут называть российскую внешнюю политику непредсказуемой.

Лавров обвинил Запад в планах поссорить Россию с соседними странами

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов ранее рассказал, что в обновленной концепции Россия кардинально изменит подход к отношениям с Западом.

Действующая концепция внешней политики РФ была утверждена в 2000 году, последнее обновление в нее было внесено в 2016-м. Основной целью внешней политики РФ в документе названа защита суверенитета и территориальной целостности страны.

Политика,Александр Венедиктов,Алексей Дробинин,МИД России,Совет безопасности РФ,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители