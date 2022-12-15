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1 час назад

МИД: Ватикан принес извинения за слова папы о калмыках и чеченцах

Мария Иванова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Ватикан «по дипломатическим каналам» принес извинения за слова папы римского о калмыках и чеченцах. Об этом сообщает ТАСС.

Российским властям поступило официальное заявление от имени государственного секретаря Святого Престола Пьетро Паролина.

«В этом обращении, в частности, говорится следующее: "Госсекретариат Ватикана приносит свои извинения российской стороне. Святой Престол с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре, равно как и к другим странам и народам мира"», - процитировала заявление Паролина Захарова.

Она подчеркнула, что в современном международном общении «все реже встречается способность признавать ошибки». По словам Захаровой, извинения продемонстрировали, что за призывами Ватикана к диалогу стоит умение вести диалог.

Она отметила, что российские власти уважают такой подход, считают инцидент исчерпанным и рассчитывают на конструктивное взаимодействие с Ватиканом.

Папа римский назвал свои слова о бурятах и чеченцах «фигурой речи»

Извинения Ватикана связаны с интервью, которое Папа Римский Франциск дал журналу America.

Интервьюер заявил, что многие в США были сбиты с толку «кажущимся нежеланием» папы прямо критиковать Россию, и попросил Франциска объяснить его позицию.

«Когда я говорю об Украине, я говорю о народе, который стал мучеником. <…> Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что у меня есть много информации о жестокости войск. Как правило, самые жестокие, возможно, те, кто из России, но не русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее», - заявил Франциск.

В России раскритиковали слова папы. В МИД его заявление назвали «уже не русофобией, а извращением».

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