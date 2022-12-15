«Когда я говорю об Украине, я говорю о народе, который стал мучеником. <…> Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что у меня есть много информации о жестокости войск. Как правило, самые жестокие, возможно, те, кто из России, но не русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее», - заявил Франциск.