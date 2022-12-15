Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Ватикан «по дипломатическим каналам» принес извинения за слова папы римского о калмыках и чеченцах. Об этом сообщает ТАСС.
Российским властям поступило официальное заявление от имени государственного секретаря Святого Престола Пьетро Паролина.
«В этом обращении, в частности, говорится следующее: "Госсекретариат Ватикана приносит свои извинения российской стороне. Святой Престол с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре, равно как и к другим странам и народам мира"», - процитировала заявление Паролина Захарова.
Она подчеркнула, что в современном международном общении «все реже встречается способность признавать ошибки». По словам Захаровой, извинения продемонстрировали, что за призывами Ватикана к диалогу стоит умение вести диалог.
Она отметила, что российские власти уважают такой подход, считают инцидент исчерпанным и рассчитывают на конструктивное взаимодействие с Ватиканом.
Извинения Ватикана связаны с интервью, которое Папа Римский Франциск дал журналу America.
Интервьюер заявил, что многие в США были сбиты с толку «кажущимся нежеланием» папы прямо критиковать Россию, и попросил Франциска объяснить его позицию.
«Когда я говорю об Украине, я говорю о народе, который стал мучеником. <…> Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что у меня есть много информации о жестокости войск. Как правило, самые жестокие, возможно, те, кто из России, но не русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее», - заявил Франциск.
В России раскритиковали слова папы. В МИД его заявление назвали «уже не русофобией, а извращением».