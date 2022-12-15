В Кремле прокомментировали сообщения о смене главы МИД

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге информацию о кадровых перестановках в российском Министерстве иностранных дел.
Журналист заявил, что «обсуждаются перестановки в отношении главы МИД», на что Песков ответил:
«Относитесь соответствующим образом к таким слухам».
Ранее в сентябре уже сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров якобы уйдет в отставку после выборов в Государственную думу. Лавров участвовал в осенних выборах в первой пятерке от партии «Единая Россия» вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, руководителем образовательного центра «Сириус» и фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой и главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко.
Позднее стало известно, что Лавров отказался от депутатского мандата.
Лавров занимает пост главы российского внешнеполитического ведомства с 2004 года.