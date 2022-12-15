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19 минут назад

В Кремле ответили на вопрос о смене главы МИД

Газета.Ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге информацию о кадровых перестановках в российском Министерстве иностранных дел.

В Кремле прокомментировали сообщения о смене главы МИД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналист заявил, что «обсуждаются перестановки в отношении главы МИД», на что Песков ответил:

«Относитесь соответствующим образом к таким слухам».

Ранее в сентябре уже сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров якобы уйдет в отставку после выборов в Государственную думу. Лавров участвовал в осенних выборах в первой пятерке от партии «Единая Россия» вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, руководителем образовательного центра «Сириус» и фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой и главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко.

Позднее стало известно, что Лавров отказался от депутатского мандата.

Лавров занимает пост главы российского внешнеполитического ведомства с 2004 года.

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