Напавший на мужа Пелоси мужчина планировал атаку на сына Байдена

Дэвид Депепи, напавший на Пола Пелоси — мужа спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, также планировал атаку на сына американского президента Джо Байдена Хантера. Об этом заявила представитель полиции Сан-Франциско сержант Карла Херли, которая допрашивала мужчину. Ее слова передает CBS.
Херли рассказала, что злоумышленник также готовил нападения на голливудского актера Тома Хэнкса и губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома. По ее словам, он был убежден, что в Вашингтоне «царит зло».
«Они лгут каждый день. Они совершают одно преступление и затем другое, одно и затем другое», — заявил Депепи на допросе.
CBS пишет, что мужчина предстанет перед судом 28 декабря. Ему предъявлены обвинения по нескольким пунктам, в числе которых покушение на убийство.