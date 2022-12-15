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27 минут назад

Напавший на мужа Пелоси мужчина планировал атаку на сына Байдена

Lenta.ru

Дэвид Депепи, напавший на Пола Пелоси — мужа спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, также планировал атаку на сына американского президента Джо Байдена Хантера. Об этом заявила представитель полиции Сан-Франциско сержант Карла Херли, которая допрашивала мужчину. Ее слова передает CBS.

Напавший на мужа Пелоси мужчина планировал атаку на сына Байдена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Херли рассказала, что злоумышленник также готовил нападения на голливудского актера Тома Хэнкса и губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома. По ее словам, он был убежден, что в Вашингтоне «царит зло».

«Они лгут каждый день. Они совершают одно преступление и затем другое, одно и затем другое», — заявил Депепи на допросе.

CBS пишет, что мужчина предстанет перед судом 28 декабря. Ему предъявлены обвинения по нескольким пунктам, в числе которых покушение на убийство.

Политика,Гэвин Ньюсом,Том Хэнкс,Джозеф Байден,Конгресс США,
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