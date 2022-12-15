Напавший на мужа Пелоси мужчина планировал атаку на сына Байдена

Дэвид Депепи, напавший на Пола Пелоси — мужа спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, также планировал атаку на сына американского президента Джо Байдена Хантера. Об этом заявила представитель полиции Сан-Франциско сержант Карла Херли, которая допрашивала мужчину. Ее слова передает CBS.

Херли рассказала, что злоумышленник также готовил нападения на голливудского актера Тома Хэнкса и губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома. По ее словам, он был убежден, что в Вашингтоне «царит зло».

«Они лгут каждый день. Они совершают одно преступление и затем другое, одно и затем другое», — заявил Депепи на допросе.