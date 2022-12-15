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15 минут назад

Аксенов заявил, что квартиру Зеленского в Крыму национализируют

ТАСС

Власти Крыма намерены национализировать квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ялте, сообщил в интервью ТАСС глава Крыма Сергей Аксенов.

Зеленский владеет квартирой в Ливадии в Крыму.

"Из принципа именно у него заберем и кому-то подарим", - сказал Аксенов, отвечая на вопрос о том, что будет с квартирой Зеленского в Крыму.

Глава Крыма отметил, что "национализированные предприятия работают в штатном режиме, сокращений работников не планируется".

"Ряд объектов проверяем, согласовываем в том числе с коллегами из ФСБ, уточняем списки учредителей - это работа нашей антитеррористической комиссии. Сейчас делаем ревизию, анализируем, есть ли в открытом доступе высказывания по СВО, антироссийская позиция и так далее. Если видим, что это гражданин Украины, тем более работающий сейчас на власти Украины,<…> какое еще может быть решение? Такие люди здесь зарабатывать не должны. А если речь идет об имуществе граждан Украины, которые не проявляют никакой враждебности, им ничего не грозит. Массового характера это носить не будет. Если говорить о предприятиях - таких тут максимум десяток, больше нет", - уточнил Аксенов.

Спецкомиссия займется крымской квартирой Зеленского

Депутаты Госсовета Крыма 18 октября на заочном голосовании приняли закон о возможности признания собственностью республики имущества недружественных иностранных государств и их граждан. Изменения затронут земельные участки и другие объекты движимого и недвижимого имущества, которые на 24 февраля принадлежали указанным лицам.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевской властью, в их числе АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", имущество ООО "Руслайн ко".

Политика,Видео,Владимир Зеленский,Сергей Аксенов,Судостроительный завод "Залив",ФСБ,
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