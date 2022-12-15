"Ряд объектов проверяем, согласовываем в том числе с коллегами из ФСБ, уточняем списки учредителей - это работа нашей антитеррористической комиссии. Сейчас делаем ревизию, анализируем, есть ли в открытом доступе высказывания по СВО, антироссийская позиция и так далее. Если видим, что это гражданин Украины, тем более работающий сейчас на власти Украины,<…> какое еще может быть решение? Такие люди здесь зарабатывать не должны. А если речь идет об имуществе граждан Украины, которые не проявляют никакой враждебности, им ничего не грозит. Массового характера это носить не будет. Если говорить о предприятиях - таких тут максимум десяток, больше нет", - уточнил Аксенов.