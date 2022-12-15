Власти Крыма намерены национализировать квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ялте, сообщил в интервью ТАСС глава Крыма Сергей Аксенов.
Зеленский владеет квартирой в Ливадии в Крыму.
"Из принципа именно у него заберем и кому-то подарим", - сказал Аксенов, отвечая на вопрос о том, что будет с квартирой Зеленского в Крыму.
Глава Крыма отметил, что "национализированные предприятия работают в штатном режиме, сокращений работников не планируется".
"Ряд объектов проверяем, согласовываем в том числе с коллегами из ФСБ, уточняем списки учредителей - это работа нашей антитеррористической комиссии. Сейчас делаем ревизию, анализируем, есть ли в открытом доступе высказывания по СВО, антироссийская позиция и так далее. Если видим, что это гражданин Украины, тем более работающий сейчас на власти Украины,<…> какое еще может быть решение? Такие люди здесь зарабатывать не должны. А если речь идет об имуществе граждан Украины, которые не проявляют никакой враждебности, им ничего не грозит. Массового характера это носить не будет. Если говорить о предприятиях - таких тут максимум десяток, больше нет", - уточнил Аксенов.
Депутаты Госсовета Крыма 18 октября на заочном голосовании приняли закон о возможности признания собственностью республики имущества недружественных иностранных государств и их граждан. Изменения затронут земельные участки и другие объекты движимого и недвижимого имущества, которые на 24 февраля принадлежали указанным лицам.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевской властью, в их числе АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", имущество ООО "Руслайн ко".