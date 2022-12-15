Посол в Сербии рассказал о позиции России по Косово

Москва по-прежнему не желает оставаться в стороне от конфликта в Косово, хотя Запад ждал от нее отстраненности в связи с боевыми действиями на Украине. Об этом рассказал посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, передает газета «Известия».

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Он заметил, что хотя Россия ставит перед собой глобальные задачи на Украине и занята противостоянием НАТО по всем фронтам, она не собирается придерживаться позиции наблюдателя в конфликте в Косово.

«Мы не остаемся в стороне, когда вопросы касаются ключевых международных проблем и региональных кризисов, включая Косово», — подчеркнул он.

Посол также заявил, что Запад переоценивает свои усилия во всем, как и переоценивают эффект введенных против России ограничений, так как, по его словам, российская экономика не понесла больших потерь.

Боцан-Харченко считает, что Запад не способен урегулировать ситуацию в Косово, так как там назревает уже новых конфликт, а никакого результата в деэскалации напряженности между сторонами нет. Он подчеркнул, что усилия Запада в этом отношении как раз демонстрируют: ничего не решено.

Дипломат заявил, что Запад принуждал Сербию принять выгодное им решение, но не добился успеха.

«Несмотря на прогнозы, что Белград всё-равно признает Косово и народ этой проблемой уже не интересуется — всё это совершенно не так. Признания нет», — указал он и добавил, что власти страны и ее население принципиально не отступают от своей позиции и считают Косово частью Сербии.