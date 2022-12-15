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40 минут назад

Небензя обвинил Запад в подталкивании Европы к конфронтации

Lenta.ruиещё 1

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил страны Запада в подталкивании Европы к конфронтации, которая несет угрозу всему миру. Его слова приводит ТАСС.

Небензя обвинил Запад в подталкивании Европы к конфронтации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Возведя в абсолют право НАТОНАТО на расширение в ущерб принципу неделимости безопасности, западные страны приблизили Европейский континент к грани конфронтации, от которой может полыхнуть весь мир», — указал дипломат.

Он добавил, что Запад не проявлял заинтересованность в диалоге в преддверии кризиса на Украине.

Постпред заявил, что на сегодняшний день стоит вопрос о будущем миропорядка. Он подчеркнул, что есть только два возможных варианта.

«Либо это порядок с одним гегемоном, который устанавливает выгодные только ему правила, либо это будет демократичный, многополярный, справедливый, ооноцентричный мир без шантажа, доминирования, запугивания неугодных и неоколониализма», — сказал Небензя.

Касаясь темы конфликта на Украине, он отметил, что страны Запада не пренебрегают любыми способами ослабления России. По словам дипломата, они сделали ставку на истощение и стратегическое поражение страны.

Ранее Небензя усомнился в том, что только украинцы противостоят армии России на территории Украины. Он обратил внимание на многомиллиардную помощь Киеву со стороны США, Евросоюза и Великобритании.

Политика,Василий Небензя,НАТО,ООН,ЕС,
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