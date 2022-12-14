В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
27 минут назад

МИД Молдавии вызвал посла России из-за слов Захаровой о Санду

Lenta.ru

Посол России Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии в связи с высказыванием официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о президенте республики Майе Санду. Об этом сообщил вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску в эфире частного кишиневского телеканала Jurnal TV.

Посла России вызвали в МИД Молдавии из-за слов Захаровой о Санду
Фото: Пресс-служба посольства РФ в МолдавииПресс-служба посольства РФ в Молдавии

«Это агрессивная, неприемлемая риторика. После последних заявлений госпожи Захаровой посол России был вызван в МИД, ему была вручена нота протеста из-за прямых оскорблений президента Молдавии», — сказал министр.

Захарова призвала Берлин к ответу за события на Украине

Ранее Захарова прокомментировала новый молдавский кодекс о выборах, заявив, что Москва призывает Кишинев проявить здравый смысл и не предпринимать никаких шагов, способных привести к обострению двусторонних отношений. Кроме того, она допустила, что Санду «врала» в ходе своей избирательной кампании на пост президента, когда обещала защищать права нацменьшинств.

Политика,Олег Васнецов,Мария Захарова,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители