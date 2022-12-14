Клишас: закон о запрете покинувшим РФ работать удаленно внесут в ГД

В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, предусматривающий ограничение на удаленную работу в отношении россиян, которые покинули Россию после начала частичной мобилизации. Информацию об этом в беседе с RTVI подтвердил один из авторов документа, сенатор Андрей Клишас.
Впервые о разработке данного законопроекта Клишас рассказал в начале декабря в интервью «Ведомостям». Тогда он сообщал, что власти РФ могут разработать меры, которые сделают жизнь уехавших из страны после объявления частичной мобилизации «менее комфортной».
В частности, по словам сенатора, речь идет о возможностях перевода денег за рубеж и удаленной работе.
«Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там за рубежом, а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем», — отмечал Клишас.
Он добавил, что в первую очередь ввести ограничение на дистанционку следует в «чувствительных сферах» экономики. Такой, например, является транспортная безопасность и госсектор.