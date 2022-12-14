Постпред России в Вене ответил на слова Борреля о трибунале по Украине

"Это все такие импульсивные телодвижения, на мой взгляд, которые объясняются неспособностью властей Евросоюза найти более разумную линию поведения в нынешних обстоятельствах. И отойти от того, что они наделали с февраля этого года, им тоже нелегко. Но, мне кажется, рано или поздно это начнет происходить", - сказал дипломат.