Постпред России в Вене ответил на слова Борреля о трибунале по Украине

Учредить трибунал может только Совет Безопасности ООН, если представители Запада намерены действовать через Генеральную Ассамблею ООН, продвигая некий трибунал по событиям на Украине, то принятые решения будут иметь нелегитимный характер. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала "Россия-24".
"Создать какой-то трибунал может только Совет Безопасности [ООН], это не может сделать Генеральная Ассамблея ООН, если наши оппоненты намерены действовать через ассамблею. Такое решение, если оно будет принято, будет носить нелегитимный и ничтожный характер ", - сказал дипломат, комментируя слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о трибунале по военным преступлениям на Украине.
По словам Ульянова, такие "импульсивные телодвижения" объясняются "неспособностью властей Евросоюза найти более разумную линию поведения в нынешних обстоятельствах".
"И отойти от того, что они наделали с февраля этого года, им тоже нелегко. Но, мне кажется, рано или поздно это начнет происходить", - резюмировал он.
Как отметил Ульянов, слова Борреля о наличии разногласий между странами объединения по учреждению трибунала отражают неспособность властей ЕС найти "более разумную линию поведения" в сложившихся реалиях.
"Это все такие импульсивные телодвижения, на мой взгляд, которые объясняются неспособностью властей Евросоюза найти более разумную линию поведения в нынешних обстоятельствах. И отойти от того, что они наделали с февраля этого года, им тоже нелегко. Но, мне кажется, рано или поздно это начнет происходить", - сказал дипломат.
В конце сентября Боррель заявил изданию Politico на полях 77-й сессии ГА ООН о необходимости создать независимый трибунал, чтобы "привлечь россиян к ответственности" за действия на Украине.
В среду глава евродипломатии подтвердил наличие разногласий между странами ЕС по предложению Еврокомиссии об учреждении трибунала.