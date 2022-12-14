Посольство РФ в Литве получило сообщение об угрозе взрыва

Неизвестные направили посольству РФ в столице Литвы сообщение об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС.
«Сотрудники посольства России получили во вторник сообщение о том, что в здании диппредставительства произойдет взрыв», - говорится в сводке происшествий, распространенной департаментом литовской полиции.
Полиция Вильнюса провела проверку территории посольства. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было. В свою очередь, в посольстве РФ подтвердили факт инцидента.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в адрес сотрудников посольства Российской Федерации в Соединенных Штатах продолжают поступать различные угрозы.
Так, по словам Анатолия Антонова, российским сотрудникам посольства по телефону начали поступать угрозы, а также им предлагают перейти к сотрудничеству с западными спецслужбами.