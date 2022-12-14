Посольство РФ в Литве получило сообщение об угрозе взрыва

Неизвестные направили посольству РФ в столице Литвы сообщение об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС.

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«Сотрудники посольства России получили во вторник сообщение о том, что в здании диппредставительства произойдет взрыв», - говорится в сводке происшествий, распространенной департаментом литовской полиции.

Полиция Вильнюса провела проверку территории посольства. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было. В свою очередь, в посольстве РФ подтвердили факт инцидента.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в адрес сотрудников посольства Российской Федерации в Соединенных Штатах продолжают поступать различные угрозы.