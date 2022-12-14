Пушилин призвал освободить Одессу и Чернигов

«Если брать другие русские города — Чернигов и Одессу, другие населенные пункты, которые, я считаю, должны быть освобождены, я думаю, мы без этого не обойдемся», — призвал врио главы ДНР, однако он не указал сроки этих целей и отметил, что ставить конкретные временные рамки сейчас будет неправильно.