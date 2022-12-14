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35 минут назад

Пушилин призвал освободить Одессу и Чернигов

Lenta.ruиещё 5

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Одесса и Чернигов должны быть освобождены. Его слова приводит РИА Новости.

Пушилин призвал освободить Одессу и Чернигов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пушилин подчеркнул, что сейчас сконцентрирован на освобождении ДНР. По его словам, для обеспечения безопасности республики необходимо отодвинуть украинские войска на такое расстояние, чтобы они не достигли населенных пунктов ДНР. «Это уже достаточно серьезное расстояние», — отметил он.

«Если брать другие русские города — Чернигов и Одессу, другие населенные пункты, которые, я считаю, должны быть освобождены, я думаю, мы без этого не обойдемся», — призвал врио главы ДНР, однако он не указал сроки этих целей и отметил, что ставить конкретные временные рамки сейчас будет неправильно.

Ранее Пушилин назвал размер ущерба, нанесенного Украиной ДНР с 2014 года. По его словам, этот показатель превысил 1,3 триллиона рублей.

Политика,Денис Пушилин,
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