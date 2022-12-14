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1 час назад

В Госдуме предложили расширить льготы для ряда родителей детей с инвалидностью

RT на русском

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил расширить льготы для родителей, воспитывающих двух и более детей с инвалидностью. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

Власти захотели расширить льготы для ряда родителей
Фото: Gettyimages.ru © MaskotGettyimages.ru © Maskot

В обращении законодатель отметил, что в настоящее время родители для ухода за детьми с инвалидностью имеют совокупно право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним родителем или разделены между ними.

Депутат напомнил, что с сентября 2023 года вступает в силу поправка в Трудовой кодекс России, позволяющая переносить выходные и использовать их в качестве 24-дневного дополнительного оплачиваемого отпуска в течение календарного года одним из родителей.

В то же время даже новая редакция статьи о дополнительных выходных не дифференцирует ситуации, когда в семье воспитывается один ребёнок с инвалидностью или два и более: в обоих случаях законные представители имеют одинаковое количество дополнительных оплачиваемых выходных, отметил парламентарий.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности расширения льготных условий для семей, воспитывающих двух и более детей с инвалидностью: наделить каждого из родителей правом на четыре дополнительных оплачиваемых выходных в течение месяца, а также обоих — правом накапливать, переносить и использовать положенные по закону дополнительные выходные дни в качестве единого выходного периода в 24 дня в течение календарного года», — говорится в тексте обращения.

Ранее в России предложили разрешить использовать маткапитал на санаторно-курортное лечение семьи.

Политика,Антон Котяков,Евгений Федоров,Минтруд России,Госдума,
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