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52 минуты назад

Калининградские власти допустили запрет транзита со стороны Литвы

Lenta.ru

Власти Калининградской области сохраняют опасения, что Литва может полностью запретить транзит в регион. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов в беседе с РИА Новости.

Калининградские власти допустили запрет транзита со стороны Литвы
Фото: ТАССТАСС

«Есть, конечно», — сказал губернатор, отвечая на вопрос, нет ли у властей региона опасений, что Литва может полностью запретить транзит.

Он добавил, что если бы у властей Калининградской области не было опасений, в конце 2016 года не было бы принято решение о необходимости строить паромы.

18 июня Литва прекратила транзит в Калининград товаров, попавших под санкции Европейского союза (ЕС). Глава Калининградской области Антон Алиханов уточнил, что под санкции попали от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.

Политика,Антон Алиханов,ЕС,
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