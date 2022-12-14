Калининградские власти допустили запрет транзита со стороны Литвы

Власти Калининградской области сохраняют опасения, что Литва может полностью запретить транзит в регион. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов в беседе с РИА Новости.

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«Есть, конечно», — сказал губернатор, отвечая на вопрос, нет ли у властей региона опасений, что Литва может полностью запретить транзит.

Он добавил, что если бы у властей Калининградской области не было опасений, в конце 2016 года не было бы принято решение о необходимости строить паромы.