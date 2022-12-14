Посол РФ в Сербии назвал причины Запада быстро решить косовскую проблему

Нагнетанием напряженности в Косово, западные страны пытаются оказать воздействие на сербского президента Александра Вучича и вынудить его изменить дружественный настрой в отношении России, сообщают «Известия» со ссылкой на посол РФ в Сербии Александра Боцана-Харченко.

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По его словам, Запад хотел бы получить «мощный рычаг воздействия» на Вучича и заставить его занять недружественную позицию в отношении Москвы.

«Косовары и руководство Приштины — попросту инструмент в руках Запада для достижения давно поставленных зловещих целей», — заявил дипломат.

Посол считает, что это, прежде всего, выгодно властям Соединенных Штатов, где Сербию считают «малой Россией», и, если Белград будет задавлен, это позволит Вашингтону хозяйничать не только в южной Европе и Балканах, но и в Европе в целом.

Дипломат напомнил, что Сербия — единственная европейская страна за пределами СНГ, которая принципиально не присоединяется к антироссийским санкциям. Поэтому на нее оказывается колоссальное давление.