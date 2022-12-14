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1 час назад

«Известия»: в России предложили переселять граждан из аварийного жилья в арендные квартиры

Елена Прошина

В России появится программа, благодаря которой россиян, проживающих в аварийных домах, станут переселять в арендные квартиры, сообщают «Известия».

В РФ предложили переселять граждан из аварийного жилья в арендные квартиры
Фото: ТАССТАСС

Как ожидается, проект реализуют до 2030 года. Жилье гражданам предложено сдавать на льготных условиях с правом выкупа. Также планируется выдавать недвижимость взамен аварийной с доплатой разницы в цене. При этом сумму можно будет выплатить в рассрочку в течение 15 лет.

Сегодня, согласно законодательству, жителям аварийных домов предоставляют новые квартиры такой же площади, как старые, или выплачивают им компенсацию. Как сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев, в настоящее время программа переселения из аварийного и ветхого жилья подразумевает переезд в нормальную квартиру, а тезис стратегии предполагает, что людям жилье придется снимать.

Руководитель подкомитета Торгово-промышленной палаты по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян заявила, что для реализации инициативы необходимы достоверные данные по техническому состоянию жилья, качественная и количественная информация о потенциальных арендаторах, чтобы принимать решения об объемах строительства съемного жилья.

Политика,Владимир Кошелев,Торгово-промышленная палата,Госдума,
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