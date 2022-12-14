В РФ предложили переселять граждан из аварийного жилья в арендные квартиры

В России появится программа, благодаря которой россиян, проживающих в аварийных домах, станут переселять в арендные квартиры, сообщают «Известия».

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Как ожидается, проект реализуют до 2030 года. Жилье гражданам предложено сдавать на льготных условиях с правом выкупа. Также планируется выдавать недвижимость взамен аварийной с доплатой разницы в цене. При этом сумму можно будет выплатить в рассрочку в течение 15 лет.

Сегодня, согласно законодательству, жителям аварийных домов предоставляют новые квартиры такой же площади, как старые, или выплачивают им компенсацию. Как сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев, в настоящее время программа переселения из аварийного и ветхого жилья подразумевает переезд в нормальную квартиру, а тезис стратегии предполагает, что людям жилье придется снимать.