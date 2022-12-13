Лавров поздравил Алейника с назначением на пост главы МИД Белоруссии

Глава МИД России Сергей Лавров направил поздравительную телеграмму Сергею Алейнику в связи с его назначением на должность министра иностранных дел Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства РФ.

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На сайте МИД РФ говорится, что в послании Лавров «отметил большой вклад Алейника в развитие российско-белорусского взаимодействия на его предыдущем посту первого замглавы МИД республики».

«Министр иностранных дел России также выразил уверенность в продолжении плодотворного союзнического сотрудничества внешнеполитических ведомств на благо народов наших братских государств», — отметили в пресс-службе ведомства.