Лавров поздравил Алейника с назначением на пост главы МИД Белоруссии

Глава МИД России Сергей Лавров направил поздравительную телеграмму Сергею Алейнику в связи с его назначением на должность министра иностранных дел Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства РФ.
На сайте МИД РФ говорится, что в послании Лавров «отметил большой вклад Алейника в развитие российско-белорусского взаимодействия на его предыдущем посту первого замглавы МИД республики».
«Министр иностранных дел России также выразил уверенность в продолжении плодотворного союзнического сотрудничества внешнеполитических ведомств на благо народов наших братских государств», — отметили в пресс-службе ведомства.
О назначении Алейника на пост главы МИД Белоруссии стало известно сегодня, 13 декабря. Соответствующий указ подписал президент республики Александр Лукашенко.