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42 минуты назад

Лавров поздравил Алейника с назначением на пост главы МИД Белоруссии

Елена Прошина

Глава МИД России Сергей Лавров направил поздравительную телеграмму Сергею Алейнику в связи с его назначением на должность министра иностранных дел Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства РФ.

Лавров поздравил Алейника с назначением на пост главы МИД Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На сайте МИД РФ говорится, что в послании Лавров «отметил большой вклад Алейника в развитие российско-белорусского взаимодействия на его предыдущем посту первого замглавы МИД республики».

«Министр иностранных дел России также выразил уверенность в продолжении плодотворного союзнического сотрудничества внешнеполитических ведомств на благо народов наших братских государств», — отметили в пресс-службе ведомства.

О назначении Алейника на пост главы МИД Белоруссии стало известно сегодня, 13 декабря. Соответствующий указ подписал президент республики Александр Лукашенко.

Политика,Александр Лукашенко,Сергей Лавров,МИД России,
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