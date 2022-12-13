Путин назвал главное оружие россиян против лжи

Российский президент Владимир Путин заявил, что твердые знания, правда и любовь к своей стране всегда будут главным оружием россиян против дезинформации. Об этом он рассказал в видеообращении по случаю 75-летия Российского общества «Знание», которое опубликовала пресс-служба Кремля.