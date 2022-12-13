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10 минут назад

Путин заявил, что Россия никому не позволит очернить своих героев

ТАССиещё 1

Россия никому не позволит очернить и оболгать героев, которые выполняют патриотический долг и сражаются за Родину, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю 75-летия Российского общества "Знание".

Путин: Россия никому не позволит очернить своих героев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава государства рассчитывает, что вклад общества "Знание" в национальное, суверенное развитие России, всех ее регионов и по всем направлениям будет только расти.

"Включая, конечно же, защиту правды о наших предках, об испытаниях прошлого, о наших героях, о каждом, кто сейчас сражается за Родину, выполняя высокий, священный патриотический долг. Мы никому не позволим их очернить и оболгать, а нашим главным оружием против дезинформации и лжи и впредь будут служить твердые знания, правда и любовь к России", - подчеркнул он.

Политика,ПРЕДОК,Владимир Путин,
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