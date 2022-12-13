Путин: Россия никому не позволит очернить своих героев

"Включая, конечно же, защиту правды о наших предках, об испытаниях прошлого, о наших героях, о каждом, кто сейчас сражается за Родину, выполняя высокий, священный патриотический долг. Мы никому не позволим их очернить и оболгать, а нашим главным оружием против дезинформации и лжи и впредь будут служить твердые знания, правда и любовь к России", - подчеркнул он.