Путин: Россия никому не позволит очернить своих героев

Россия никому не позволит очернить и оболгать героев, которые выполняют патриотический долг и сражаются за Родину, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю 75-летия Российского общества "Знание".
Глава государства рассчитывает, что вклад общества "Знание" в национальное, суверенное развитие России, всех ее регионов и по всем направлениям будет только расти.
"Включая, конечно же, защиту правды о наших предках, об испытаниях прошлого, о наших героях, о каждом, кто сейчас сражается за Родину, выполняя высокий, священный патриотический долг. Мы никому не позволим их очернить и оболгать, а нашим главным оружием против дезинформации и лжи и впредь будут служить твердые знания, правда и любовь к России", - подчеркнул он.