Госдума одобрила проект о защите русского языка от иностранных слов

Госдума на пленарном заседании во вторник, 13 декабря, одобрила в первом чтении правительственный законопроект о контроле за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что проект направлен в том числе на защиту русского языка от излишнего употребления иностранных слов.

По данным агентства, правительство внесло законопроект в Госдуму 26 октября. В пояснительной записке уточнялось, что инициатива предусматривает совершенствование механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного в РФ.

В частности, проект предполагает недопустимость использования иностранных слов. Исключение сделано для лексических единиц, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях.