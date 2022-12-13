Пригожин ответил на вопрос о планах по созданию партии

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что не собирается возглавлять или создавать политическую партию. Его ответ приводит пресс-служба компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

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Также Пригожин прокомментировал вступление освобожденного из американской тюрьмы Виктора Бута в ЛДПР.

«Виктор Бут — это не человек, это идеал непоколебимости. Шугалей в квадрате. Поэтому Бут, безусловно, будет хорош во главе любой существующей партии и любого движения», — добавил основатель ЧВК.

Ранее стало известно, что россиянин Виктор Бут, освобожденный из тюрьмы в США и обменянный на баскетболистку Бриттни Грайнер, вступил в ЛДПР. Партийный билет Буту вручил глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Вручение состоялось на сцене Колонного зала Дома Союзов.