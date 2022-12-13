В США назвали условия прочного мира на Украине

Конфликт на Украине должен закончиться прочным миром при участии США. Боевые действия не должны перерастать в замороженный конфликт. Об этом в материале для Wall Street Journal (WSJ) пишет заслуженный научный сотрудник Института Хадсона в области стратегии и государственной политики, профессор иностранных дел и гуманитарных наук имени Джеймса Кларка Чейса в Бард-колледже в Нью-Йорке Уолтер Рассел Мид.

Обозреватель призвал американскую администрацию задуматься о том, какие договоренности должны быть достигнуты Россией, западными странами и Украиной. Мид назвал несколько условий для прочного мира.

Так, по его словам, конфликт должен завершиться быстро, чтобы избежать растущих разрушений для всех сторон. Во-вторых, противостояние должно окончиться договором, а не вооруженным перемирием. «Мы не хотим, чтобы продолжающиеся санкции калечили мировую экономику. Мы не хотим, чтобы половина Европы находилась в постоянном военном положении», — отмечает аналитик.

При этом Мид призывает не оставлять безнаказанной «российскую агрессию». «Будущие российские лидеры, а также потенциальные агрессоры в других странах должны понимать, что попытки завоевания обходятся дорого», — указал эксперт.

Обозреватель обратил внимание и на расширение НАТО. По его мнению, частичное расширение Североатлантического альянса было ошибкой. «Грузию, Молдову, Украину и Белоруссию не включили в НАТО, а Россия вторглась или подчинила все эти страны. Эта война должна закончиться четкой системой безопасности. Членство в НАТО для стран, которые этого хотят, было бы простым решением, но возможны и другие варианты», — пояснил он.

Мид предупредил, что российско-украинский конфликт ни в коем случае не должен закончиться «расчленением Российской Федерации», так как это «приведет к хаосу и войне на Кавказе», усилит Китай, а также распространит «ядерное оружие и материалы для продажи тому, кто больше заплатит».

«Даже если нам не всегда нравится, как она управляет собой, стабильная Россия гораздо предпочтительнее зоны анархии, простирающейся от Украины до Тихого океана и от Северного Ледовитого океана до Черного моря», — подчеркнул обозреватель.