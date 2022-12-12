В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
5 минут назад

Шольц выступил за сотрудничество с РФ после окончания конфликта на Украине

Илья Родин

Экономические отношения с Россией могут возобновиться после окончания конфликта на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом пишет Zeit.

Шольц выступил за сотрудничество с РФ после окончания конфликта на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Канцлер ФРГ отметил, что России после окончания противостояния следует предоставить шанс, чтобы «снова начать экономическое сотрудничество».

Шольц пояснил, что возобновление сотрудничества ожидается в «другие времена, только не сейчас».

В настоящее время налаженные связи между Москвой и Берлином рушатся, отношения сокращаются, уточнил политик. Он добавил, что Германия ужесточает санкции против РФ.

Шольц подчеркнул, что после окончания боевых действий Россия останется крупнейшей страной на европейском континенте. Он резюмировал, что Германии следует подготовиться к этому времени.

Политика,Олаф Шольц,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители