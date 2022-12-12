Шольц выступил за сотрудничество с РФ после окончания конфликта на Украине

Экономические отношения с Россией могут возобновиться после окончания конфликта на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом пишет Zeit.

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Канцлер ФРГ отметил, что России после окончания противостояния следует предоставить шанс, чтобы «снова начать экономическое сотрудничество».

Шольц пояснил, что возобновление сотрудничества ожидается в «другие времена, только не сейчас».

В настоящее время налаженные связи между Москвой и Берлином рушатся, отношения сокращаются, уточнил политик. Он добавил, что Германия ужесточает санкции против РФ.