Шольц выступил за сотрудничество с РФ после окончания конфликта на Украине

Экономические отношения с Россией могут возобновиться после окончания конфликта на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом пишет Zeit.
Канцлер ФРГ отметил, что России после окончания противостояния следует предоставить шанс, чтобы «снова начать экономическое сотрудничество».
Шольц пояснил, что возобновление сотрудничества ожидается в «другие времена, только не сейчас».
В настоящее время налаженные связи между Москвой и Берлином рушатся, отношения сокращаются, уточнил политик. Он добавил, что Германия ужесточает санкции против РФ.
Шольц подчеркнул, что после окончания боевых действий Россия останется крупнейшей страной на европейском континенте. Он резюмировал, что Германии следует подготовиться к этому времени.