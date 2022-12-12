Захарова ответила на высказывание Пугачевой о русских «тварях»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в YouTube-передаче «Эмпатия Манучи» прокомментировала скандальное высказывание певицы Аллы Пугачевой, в котором она, цитируя Евангелие, назвала русских «тварями».
«Недавно Алла Борисовна заявила, что против нее идет информационная или какая-то заказная, проплаченная кампания и конец цитаты был вроде как из Евангелие, помните? Помилуй, Господи, ибо не ведают, что творят. Есть только маленький нюанс, вы не поверите, между "помилуй, Господи, они не ведают, что творят", вот туда она вставила практически проклятие», — сказала Захарова.
По ее мнению, Пугачева изменила смысл фразы на противоположный, когда «начала обзывать людей ничтожными и злобными».
«"Помилуй, Господи, потому что не ведают, что творят", — говорит о том, что говорящий испытывает чувство любви к людям, отделяя их греха, их страсти, их ошибки. Он их любит и он просит за них искренне, с открытым сердцем. А здесь фраза-то получилась про другое, не про любовь, а ненависть и гордыню», — пояснила Захарова.
Ранее Пугачева у себя в социальных сетях высказалась о «заказной травле ее семьи». По словам певицы, она справляется с ней, смотря в небо и говоря: «Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они, что творят».