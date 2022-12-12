Захарова ответила на высказывание Пугачевой о русских «тварях»

«"Помилуй, Господи, потому что не ведают, что творят", — говорит о том, что говорящий испытывает чувство любви к людям, отделяя их греха, их страсти, их ошибки. Он их любит и он просит за них искренне, с открытым сердцем. А здесь фраза-то получилась про другое, не про любовь, а ненависть и гордыню», — пояснила Захарова.