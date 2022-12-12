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26 минут назад

Политолог оценил способность Виктора Бута объединить патриотов

Lenta.ruиещё 1

Благодаря тому, что Виктор Бут сейчас воспринимается российским обществом как герой, не сдавшийся под давлением американских властей, как символ противостояния обстоятельствам, как человек, который боролся за право на честное правосудие, вокруг его личности по возвращении на Родину сформировался определенный политический капитал. Такое мнение высказал политолог, член Общественной палаты РФ, первый заместитель Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк.

Политолог оценил способность Виктора Бута объединить патриотов
Фото: ТАССТАСС

Комментируя новость о том, что недавно вернувшийся на территорию России в рамках обмена заключенными с США россиянин Виктор Бут стал членом партии ЛДПР, эксперт отметил, что Виктор Бут теперь не только узнаваем, но и способен объединить патриотично настроенных россиян — в первую очередь тех, которые придерживаются в большей степени консервативных и при этом правых взглядов.

Никита Данюк отметил, что депутат Леонид Слуцкий и другие представители партии ЛДПР активно занимались работой, направленной на то, чтобы этот обмен состоялся.

«Слуцкий, как председатель комитета по международным делам, был активно вовлечен в эту повестку и, конечно, это скажется на рейтинге ЛДПР», — считает эксперт.

Он уверен, что если Бут — медийная персона, за которой строит «большая история», сможет стать настоящим спикером, лидером партии, со своими задачами, это пойдет ЛДПР на пользу и вскоре отразится на рейтингах.

«Виктор Бут может стать для ЛДПР «новой кровью», новым импульсом к развитию, дать поддержку электората и сделать будущее партии достаточно перспективным», — заключил Данюк.

Политика,Никита Данюк,Виктор Бут,РУДН,ЛДПР,Общественная палата России,
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