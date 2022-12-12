Володин прибыл в Анкару с официальным визитом

Делегация Госдумы во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным прибыла в Анкару, сообщается на сайте палаты парламента.

В программе визита встреча с председателем Великого Национального Собрания Турции Мустафой Шентопом, на которой планируется обсудить развитие межпарламентских отношений Москвы и Анкары.