Володин прибыл в Анкару с официальным визитом

Делегация Госдумы во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным прибыла в Анкару, сообщается на сайте палаты парламента.
В программе визита встреча с председателем Великого Национального Собрания Турции Мустафой Шентопом, на которой планируется обсудить развитие межпарламентских отношений Москвы и Анкары.
В состав российской делегации вошли зампред Госдумы Александр Бабаков, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, руководитель фракции ЛДПР, председатель Комитета по международным делам Леонид Слуцкий, председатель Комитета по обороне Андрей Картаполов, первый зампред Комитета по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина, первый зампред Комитета по экономической политике Надежда Школкина, член Комитета по международным делам Роза Чемерис.