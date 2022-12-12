Командир "Ахмата" ответил на слова Папы Римского о "жестокости чеченцев"

Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов в интервью RT прокомментировал слова Папы Римского Франциска о "жестокости чеченцев". По его словам, сам понтифик, как и весь Запад, "давно сошли с тропы, которая ведет к Богу".
По словам Алаудинова, у чеченцев же, помимо веры в Бога, есть свой этический кодекс, который запрещает относиться негуманно к попавшим в плен.
При этом он подчеркнул, что Запад восемь лет молчал об убийствах мирных жителей Донбасса.
"Папа Римский, по сути своей, заблудившийся человек", - заключил командир "Ахмата".
Ранее Папа Римский заявил, что наибольшую жестокость во время спецоперации проявляют чеченцы и буряты. В МИД РФ назвали такие слова понтифика запредельным извращением истины.
Спикер парламента Чечни подчеркнул, что нет ни одного факта военного преступления со стороны представителей этих двух национальностей. А Рамзан Кадыров посчитал, что Папа Римский стал жертвой западной пропаганды.
При этом представитель МИД Мария Захарова отметила, что Ватикан до сих не извинился за слова Папы.