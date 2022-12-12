Захарова прокомментировала израильское гражданство Пугачевой и Галкина*

«В анкете на получение гражданства, Вы должны написать, что вы либо Иудей, либо атеист. Несколько лет назад людей, у кого обнаруживались признаки другой веры, их лишали гражданства, паспортов, потому что они ввели в заблуждение органы», — заявила Захарова в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».