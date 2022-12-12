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12 минут назад

Захарова прокомментировала израильское гражданство Пугачевой и Галкина*

Слово и Дело

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала лицемерием получение израильского гражданства Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным* (лицо, выполняющее функцию иноагента в РФ).

Захарова прокомментировала израильское гражданство Пугачевой и Галкина*
Фото: Global Look Press | MFA RussiaGlobal Look Press | MFA Russia

«В анкете на получение гражданства, Вы должны написать, что вы либо Иудей, либо атеист. Несколько лет назад людей, у кого обнаруживались признаки другой веры, их лишали гражданства, паспортов, потому что они ввели в заблуждение органы», — заявила Захарова в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».

Ранее израильский телеканал обнаружил архивные кадры венчания Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Москве. Авторы сюжета о венчании российских звезд подняли вопрос о том, что пара получила израильские паспорта незаконно, так как при оформлении документов будущий репатриант должен был назваться либо иудеем, либо атеистом.

- физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами

Политика,Максим Галкин,Мария Захарова,Алла Пугачева,МИД России,
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