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35 минут назад

Reuters: США пригласят Россию на форум АТЭС в 2023 году

Алиса Селезнёва

Россия будет приглашена на заседание форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, которое пройдет в 2023 году в Сан-Франциско. Об этом со ссылкой на заявление официального представителя США сообщает Reuters.

Reuters: США пригласят Россию на форум АТЭС в 2023 году
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Высокопоставленный представитель США в АТЭС Мэтт Мюррей напомнил, что Россия является одним из 21 члена объединения.

«Как хорошие распорядители АТЭС Соединенные Штаты пригласят Россию», -подчеркнул он на пресс-конференции в Сингапуре.

При этом Мюррей не уточнил, планируется ли приезд в США российского лидера Владимира Путина.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее рассказал, что Москва и Вашингтон периодически созваниваются «на соответствующих уровнях» и обмениваются нотами, несмотря на резкое ухудшение двусторонних отношений. По его словам, недостатка в каналах коммуникации у стран нет.

В этом году саммит АТЭС проходил 18-19 ноября в Таиланде. Делегацию из России на съезде возглавлял первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Политика,Сергей Рябков,Мэтт Мюррей,Андрей Белоусов,Владимир Путин,МИД России,АТЭС,
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