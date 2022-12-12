Reuters: США пригласят Россию на форум АТЭС в 2023 году

Россия будет приглашена на заседание форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, которое пройдет в 2023 году в Сан-Франциско. Об этом со ссылкой на заявление официального представителя США сообщает Reuters.

Высокопоставленный представитель США в АТЭС Мэтт Мюррей напомнил, что Россия является одним из 21 члена объединения.

«Как хорошие распорядители АТЭС Соединенные Штаты пригласят Россию», -подчеркнул он на пресс-конференции в Сингапуре.

При этом Мюррей не уточнил, планируется ли приезд в США российского лидера Владимира Путина.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее рассказал, что Москва и Вашингтон периодически созваниваются «на соответствующих уровнях» и обмениваются нотами, несмотря на резкое ухудшение двусторонних отношений. По его словам, недостатка в каналах коммуникации у стран нет.