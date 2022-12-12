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30 минут назад

МИД РФ призвал скорректировать работу зерновой сделки для поставок зерна в страны Африки

ТАСС

Россия считает, что в работу зерновой сделки должны быть внесены коррективы для обеспечения поставок продовольствия в нуждающиеся страны. Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин российским журналистам по итогам состоявшихся в Стамбуле политических консультаций между РФ и Турцией.

"Это, кстати говоря, для нас повод напомнить о том, что пока основные поставки зерна из Украины идут все-таки не в самые беднейшие страны. Они идут в первую очередь в страны достаточно развитые, обеспеченные. Это в свою очередь заставляет вспомнить о том, как все это начиналось. Ведь четырехсторонняя сделка была достигнута под лозунгом обеспечения продовольственной безопасности в первую очередь, беднейших стран Азии, Африки и Латинской Америки", - напомнил он.

В МИД РФ пообещали не «рубить» зерновую сделку

"Сегодня, к сожалению, цифры, не подтверждают того, что большая часть зерновых идет именно в эти страны. Считаем, что необходимы коррективы. Ведь изначально цель усилий, которые прилагали и генсек ООН [Антониу Гутерриш], и президент Турции [Реджеп Тайип Эрдоган] заключалась, повторю, в том, чтобы помочь наибеднейшим странам", - добавил Вершинин.

Замглавы МИД РФ отметил, что "тем не менее, сама эта инициатива выполняется".

"Как вы знаете, произошло продление этой сделки на очередной 120-дневный период. Мы считаем, что, будучи частью единого пакета, абсолютно необходимо обеспечить прогресс в реализации второй части пакета меморандума между Россией и секретариатом ООН. Он предусматривал обеспечение беспрепятственного доступа сельскохозяйственной продукции и удобрений из России. Пока конкретных, существенных результатов не получаем", - сказал он.

Соглашения об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля в Стамбуле сроком на 120 дней. Одна из договоренностей первоначально действовала до 19 ноября и регламентировала порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Договоренности были продлены 17 ноября на очередные 120 дней. В МИД РФ пояснили, что сделка была продлена автоматически ввиду отсутствия возражений участвующих в ней сторон (Россия, Турция, Украина, ООН).

Политика,Видео,Сергей Вершинин,Антониу Гутерриш,Реджеп Эрдоган,МИД России,
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