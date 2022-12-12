"Это, кстати говоря, для нас повод напомнить о том, что пока основные поставки зерна из Украины идут все-таки не в самые беднейшие страны. Они идут в первую очередь в страны достаточно развитые, обеспеченные. Это в свою очередь заставляет вспомнить о том, как все это начиналось. Ведь четырехсторонняя сделка была достигнута под лозунгом обеспечения продовольственной безопасности в первую очередь, беднейших стран Азии, Африки и Латинской Америки", - напомнил он.