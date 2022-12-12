Тысячи контрабандистов прорываются через границу с Казахстаном. Что они везут в РФ?

В нынешнем году российско-казахстанская граница оказалась в центре внимания СМИ: через нее множество молодых россиян пытались покинуть страну. Основной удар пришелся на автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Маштаково», рядом с которым образовались пробки на десятки километров. Впрочем, и без потока эмигрантов в «Маштаково» хватает работы: именно здесь в обоих направлениях границу пытаются перейти тысячи контрабандистов. Корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин отправился туда и выяснил, как сегодня ведется война с контрабандой и почему против ее перевозчиков таможня порой применяет спецназ.

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости Александр Кондратюк / РИА Новости

Сегодня в качестве контрабанды в Россию в первую очередь везут не золото, драгоценности, наркотики и оружие, а куда более простые товары — парфюмерию, бытовую технику и сигареты. Современный контрабандист — не настороженный мужчина угрожающей внешности с бородой и вороватым взглядом, а обычный водитель-дальнобойщик.

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Чаще всего это житель СНГ с натруженными руками и уставшим взглядом. Такие водители почти всегда ездят парами, а в случае задержания клянутся: мол, мы понятия не имели, что везем, и даже не видели, что грузят в кузов. Наша задача — дорога, остальное — не наши проблемы.

И правда, в современных условиях ни продавец, ни покупатель чаще всего не видят и не знают водителя той фуры, который повезет товар: логистические компании принимают груз на одном складе, а выдают — на другом, за тысячи километров от первого. Все, что между этими пунктами, остается практически без внимания.

Между тем на практике в это «между» входят упаковка товара в транспортные поддоны, погрузка в фуры, а затем — перевозка. В итоге в одном полуприцепе может оказаться товар десяти разных компаний, причем без компьютера и сканера зачастую нельзя понять, что скрыто за многими слоями упаковочной пленки и картона.

Снаружи — лишь этикетки штрих-кодов. У водителя же в руках только бумаги, и часто даже в них не написано, что же конкретно он везет. Пойди пойми, что скрывается за 14-значной цифрой и тремя буквами ТНП — товары народного потребления.

«За каждым инспектором закреплено оружие»

МАПП «Маштаково» расположен на границе России и Казахстана, в Оренбургской области, но дежурят здесь сотрудники Самарской таможни — после реформы так распределились зоны ответственности. К тому же от МАПП до Самары всего 203 километра, а до Оренбурга — более 400.

По словам майора таможенной службы и начальника отдела контроля за ввозом и оборотом товаров №1 Службы таможенного контроля после выпуска товаров Самарской таможни Дмитрия Усова, каждое утро в 08:30 новая смена мобильной группы таможенной службы приезжает в Самару к нему в кабинет, где он проводит инструктаж.

Корреспондент «Ленты.ру» вместе с майором Усовым едет на МАПП — именно там с 12 мая 2022 года базируются мобильные группы таможни. Формально в законодательстве понятие «мобильные группы» закрепили летом 2022 года, а с октября изменения в ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» вступили в силу.

Но фактически эти группы в порядке эксперимента функционируют на Самарской таможне с конца 2015 года — и у них уже есть богатая история. Дело в том, что и Россия, и Казахстан входят в Евразийский экономический Союз (ЕАЭС), поэтому российско-казахская граница как бы считается внутренней.

Однако именно здесь российские таможенники выявляют много нарушений, а МАПП «Маштаково» — один из самых напряженных участков ФТС.

Санкционные товары — это товары из стран, в отношении которых введены санкции. В основном в регионе деятельности Самарской таможни это плодоовощная продукция: яблоки, груши, орехи. Именно они составляют большинство обнаруженного на российско-казахстанском участке границы.

Ко всему прочему с 14 марта 2022 года, согласно постановлениям правительства РФ №311 и №312 от 9 марта 2022 года, из России полностью запрещен вывоз некоторых видов товаров, а на некоторые надо обязательно получить сертификат происхождения. Так что на таможню легла и проверка вывозимых грузов.

Таможня берет добро

Сам пункт пропуска «Маштаково» расположен на трассе и мало отличается от других подобных МАПП: шлагбаум, огромная асфальтированная площадка с нанесенной разметкой и небольшими семафорами, зона таможенного контроля, зона пограничного контроля, вновь шлагбаум — и выезд.

Рядом — встречный поток автомобилей из Казахстана в Россию

Сейчас здесь ведут активные работы по установке огромного интроскопа — устройства, которое позволит просвечивать грузовики и видеть, что у них внутри. Запустить его должны до конца года — а пока таможня осматривает грузовики с помощью другой специальной аппаратуры.

Например, специальное техническое средство досмотра «Спрут» — по сути, это огромная телескопическая удочка, на тонком конце которой установлена видеокамера, а на рукояти — монитор. С его помощью можно, не разгружая, осмотреть весь груз полуприцепа фуры.

В конце сентября 2022 года МАПП «Маштаково» показывали по всем телевизионным каналам, и множество записей было опубликовано на YouTube — через него молодые россияне, а также многие граждане Киргизии и Узбекистана стремились выехать из России, что привело к образованию пробки на десятки километров.

Но сегодня здесь обстановка спокойная, а основная масса автомобилей в обе стороны — грузовики. Объем товарооборота между Россией и Казахстаном, несмотря на разные политические бури, возрастает.

«Товарищ майор, за время дежурства чрезвычайных происшествий не зарегистрировано, служба идет в штатном режиме, за дежурные сутки проверено 650 автомобилей», — докладывает Дмитрию Усову старший лейтенант Максим Медведев, старший мобильной группы.

В этот момент на площадку таможенного контроля въезжает огромный Volvo с прицепом, судя по номерам — зарегистрированный в Киргизии. Его уже посмотрели пограничники и передали на таможенный осмотр — именно осмотр, досмотр — это другая процедура, и происходит она не здесь, а на специальной площадке.

«Что везете?» — спрашивает у водителя старший лейтенант Медведев, одновременно забирая у него документы на груз. «Как обычно, сборный груз, все документы в порядке», — отвечает шофер и поясняет: мол, я за погрузкой не следил, не мое это дело.

Невозмутимо просмотрев документы, Медведев достает служебный планшет и проверяет что-то по базе данных

А затем просит водителя открыть и фуру, и прицеп. Водитель сам открывает задний борт, а затем вскрывает одну из упаковок — таковы правила.

У самого края на паллетах, обтянутых пленкой, стоят коробки. Быстро выясняется, что в них — медицинские ножницы, очень нужный и дефицитный в последнее время режущий инструмент. К примеру, он позволяет разрезать одежду на раненом, не причиняя ему новых травм. Таких коробок — несколько десятков, в каждой — не менее тысячи ножниц.

После этого в ход идет тот самый «Спрут» — инспектор просматривает груз, расположенный в глубине, особо обращая внимание на маркировку

Вторым слоем — вновь коробки, и в них беспроводные наушники и другая электроника. Дальше — упаковки с одеждой. Со стороны кажется, что это — самый обычный груз.

Судя по лицу Медведева, он тоже ничего подозрительного не видит — улыбаясь, спрашивает водителя, нет ли еще каких-нибудь документов, а сам тихо говорит напарнику: «У нас нарушитель — вызывай спецназ».

«Среди водителей есть неисправимые»

СОБР, специальный отряд быстрого реагирования, в процессе создания Росгвардии остался в ФТС. Его задача — сопровождение подозрительных грузов на пункты таможенного досмотра. В данном случае ближайший пункт — в Тольятти: именно туда в сопровождении спецназа отправится грузовик с прицепом.

Но это произойдет не скоро — СОБР выдвигается из Самары. А пока инспектор просит водителя дать объяснение. Начинается писанина: составляется акт о назначении таможенного досмотра, получение объяснений от водителя, фотографирование груза, товаров и многое другое.

Как объясняет старший лейтенант Медведев, подозрительным ему показалось то, что водитель заметно нервничал. А также маркировка на коробках с электроникой — название крупной фирмы-производителя — была выполнена не самым характерным для нее шрифтом.

Отправление на таможенный досмотр — событие рядовое: с начала года сотрудники Самарской таможни отправили в Тольятти 190 грузовиков, и во всех случаях подозрения, возникшие на границе, оказались обоснованы. Между тем пока инспекторы оформляют нарушителя, на другие линии заезжают новые машины — из самых разных республик СНГ.

У них в основном все в порядке — за те несколько часов, что корреспондент «Ленты.ру» провел на МАПП, лишь еще одну машину передали инспекторам Россельхознадзора для углубленной проверки. Она ввозила фрукты, судя по маркировке — казахские, но на одном из деревянных поддонов была хорошо заметна выжженная надпись Made in Polsha («Сделано в Польше»).

Польские фрукты — подсанкционны и подлежат уничтожению в ответ на недружественную позицию республики по отношению к России.

Корреспондент «Ленты.ру» вместе с Дмитрием Усовым переходит на другую линию — ту, где проверяют выезжающие из России грузовики. Здесь беседуют инспектор и водитель — его грузовик загружен подшипниками, а этот груз с недавних пор требует дополнительных разрешений.

Таких, как этот водитель, таможенные инспекторы с грустной иронией называют «исправившимися» — они, проехав порой тысячи километров по территории России, не смогли пересечь таможню — потому что за время их пути поменялись правила. Поэтому им пришлось разворачиваться и ехать назад.

Что касается подшипников, то для пересечения границы России нужен сертификат происхождения формы СТ-1 или заключение/разрешение компетентного органа на вывоз товара из страны. Впрочем, из-за либерализации законодательства у водителя теперь может быть копия разрешительного документа или информация для проверки наличия сертификата.

Дорожный патруль

С МАПП корреспондент «Ленты.ру» и майор Дмитрий Усов выезжают на трассу на специальном джипе, оборудованном для мобильного досмотра. На его переднем пассажирском сиденье установлена камера, которая даже в движении может считывать государственные номерные знаки автомобилей.

Сопряженный с ней компьютер сразу проверяет их по базам данных — как таможенным, так и других ведомств (в том числе внешнеэкономической деятельности) — и быстро выдает информацию о грузе и о товаре. На таких внедорожниках сегодня и работают мобильные группы таможни.

Дело в том, что границы России со странами СНГ можно пересечь и вне таможенных постов — есть много небольших дорог с очень активным движением. Особенно это касается Беларуси — рядом там есть российские деревни, где в магазинах почти не покупают алкоголь и сигареты: у торговцев из соседней республики цены ниже из-за отсутствия акцизов и сборов.

Пару раз в неделю они пересекают границу с багажником, полным сигарет, — и просто продают их в ближайших российских деревнях. А на вырученные деньги затариваются бензином — в России он дешевле. Причем до недавнего времени похожая ситуация складывалась и на российско-казахстанской границе.

Именно поэтому возникла необходимость в мобильных группах: есть места, миновать которые на пути от границы нельзя. В районе МАПП «Маштаково» такое место — село Большая Черниговка Самарской области. К нему в единую международную трассу Казахстан — Самара (она же — европейский маршрут Е-121) сливаются все дороги, ведущие от границы.

Наш внедорожник паркуется на обочине трассы неподалеку от Большой Черниговки. Аппаратура включена, камера смотрит на дорогу, но все тихо. Спустя несколько минут мимо нас в сопровождении машины таможенного СОБРа проезжает тот самый Volvo, в водителе которого ранее старший лейтенант Медведев заподозрил нарушителя.

Бортовой компьютер при этом сообщил, что машина подозревается в транспортировке контрафактного груза. Спустя некоторое время инспекторы останавливают для проверки грузовик с киргизскими номерами.

Водитель показывает бумаги, и в них все в порядке — что подтверждает и бортовой компьютер

Как оказалось, шофер везет коробки с надписями «кукуруза вареная» с QR-кодом на каждой. Планшет, отсканировав его, сразу же выдает информацию — это действительно вареная кукуруза, выращенная в Казахстане и предназначенная для продажи в России.

Одновременно открываются виртуальные копии всех документов, которые можно сравнить с оригиналами на руках у водителя. Претензий нет — грузовик может ехать дальше.

«Они знали, что грузят контрафакт»

Попрощавшись с таможенными инспекторами, корреспондент «Ленты.ру» и майор Дмитрий Усов направляются в Тольятти — на площадку таможенного досмотра. По закону, таможенники имеют право только провести досмотр всего груза, а вот вопросы разгрузки-погрузки лежат на водителе или грузоотправителе.

Последние заинтересованы в скорейшем решении всех процедур: каждый день простоя — это упущенная выгода. Поэтому к нашему приезду коробки уже заносят на досмотр.

Пункт таможенного досмотра — это, по сути, огромный склад с рядами стеллажей

Формально сразу после появления машины там создается специальная досмотровая группа, во главе которой стоит старший инспектор с опытом работы. Товар выгружают и сразу раскладывают по позициям: дело в том, что при составлении акта надо определить, какой процент груза подлежит тщательному изучению.

В случае с грузовиком Volvo — это десять процентов. «Но проверять будут не десять процентов груза, а десять процентов каждой позиции», — поясняет Юлия Мухина, ведущий инспектор отдела контроля за ввозом и оборотом товаров №1 Службы таможенного контроля после выпуска товаров Самарской таможни.

Товары рассортировывают грузчики — коробки с медицинскими ножницами укладывают в один ряд, спрятанную за ними электронику — в другой, одежду, которой оказалось больше всего, — в третий. На одежде, кстати, указан бренд всемирно известного торгового дома, хотя в документах на груз это название не фигурирует.

Каждый шаг здесь документируется — инспекторы записывают все обнаруженные номера в акты и фотографируют все, к чему прикасаются.

Потом будет составлен многостраничный документ, в котором перечислят и то, что нашли, и то, что вызвало подозрения

Закон предусматривает, что таможенный досмотр продолжается семь дней, но в случае обнаружения запрещенной продукции он может быть продлен на все необходимое время. По словам Юлии Мухиной, в случае с товарами из Volvo таможня направит запрос представителям владельца торговой марки, разрешали ли они ввоз этой продукции в Россию.

Правда, контрафакт тут почти очевиден: брендированная продукция даже внешне блеклая и бесформенная. Ни одна уважающая себя фирма не будет никому такое показывать — засмеют. И это у таможенников еще не дошли руки до той самой электроники, которая вызвала сомнения на посту.

«Чаще всего пытаются незаконно ввезти одежду»

Пункт таможенного досмотра по сути — это десяток кирпичных складских зданий длиной метров по сто и высотой метров около восьми каждое. Внутри они разделены на секции, чтобы проще ориентироваться. Восемь рядов стеллажей под потолок — и все заполнены изъятыми товарами с надписями для идентификации.

Вопреки распространенному мнению, сами таможенники ничего не уничтожают: после того как решение суда вступит в законную силу, они передают товар Росимуществу — по описи, проверяя, чтобы количество и описание совпадали.

Как поясняет Рустам Тунтаев, к примеру, в грузовом отсеке автомобиля таможенники могут найти духи известного бренда. Следующий шаг — проверка товаросопроводительных документов, которые есть у водителя, и проверка по базам данных. А чтобы такой груз перемещать партиями, у него должно быть разрешение от правообладателя на транспортировку и хранение.

Между тем канун Нового года — очень напряженное время для таможенников. Именно в эти дни поток «запрещенки» идет через границу лавиной. Но через пару недель он схлынет — и вновь поднимется только в феврале, накануне 8 марта. А вот 23 февраля для современных контрабандистов — не повод увеличивать товарооборот.

***

Мы идем по пункту таможенного досмотра. Он заполнен под самую крышу — тут и шубы, и верхняя одежда, и рубашки, и популярные беспроводные наушники, и духи. Причем и флаконы, и коробочки от настоящих отличить невозможно — совпадает все до деталей: яркие цвета, четкие линии стекла, внешний вид упаковки.