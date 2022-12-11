Путин сделал неожиданное признание

Президент России Владимир Путин рассказал ефрейтору Давиду Малыйкину после вручения ему «Золотой Звезды», что до сих пор волнуется во время публичных выступлений. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что 8 декабря во время вручения в Кремле наград Героям России ефрейтор разволновался и запнулся. Президент подошел к нему и тихо сказал:
«Не спеши, спокойно. Здесь все свои».
После этого Малыйкин продолжил речь.
После торжественной церемонии глава государства пообщался с награжденными.
В частности, Путин подошел к Малыйкину и рассказал ему, что тоже волнуется во время выступлений.
«Я 20 лет занимаюсь этим «кино» и тоже волнуюсь», - признался президент.
Напомним, что кадры награждения ефрейтора, механика-водителя взвода 175-го разведывательного батальона 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ Давида Малыйкина показали в программе «Москва. Кремль. Путин».