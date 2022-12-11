Путин сделал неожиданное признание

Президент России Владимир Путин рассказал ефрейтору Давиду Малыйкину после вручения ему «Золотой Звезды», что до сих пор волнуется во время публичных выступлений. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что 8 декабря во время вручения в Кремле наград Героям России ефрейтор разволновался и запнулся. Президент подошел к нему и тихо сказал:

«Не спеши, спокойно. Здесь все свои».

После этого Малыйкин продолжил речь.

После торжественной церемонии глава государства пообщался с награжденными.

В частности, Путин подошел к Малыйкину и рассказал ему, что тоже волнуется во время выступлений.

«Я 20 лет занимаюсь этим «кино» и тоже волнуюсь», - признался президент.