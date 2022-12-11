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50 минут назад

Пушилин назначил Ларису Толстыкину вице-премьером правительства ДНР

Газета.Ru

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил заместителем председателя правительства Ларису Толстыкину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ врио главы республики.

Пушилин назначил вице-премьера правительства ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Указом врио главы ДНР № 50 от 11 декабря 2022 года Лариса Толстыкина назначена заместителем председателя правительства Донецкой Народной Республики. Документ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Пушилин назначил Толстыкину исполняющим обязанности вице-премьера в начале ноября. До этого она возглавляла министерство труда республики.

Ранее Пушилин призывал жителей ДНР не закрывать подъезды, чтобы можно было укрыться в случае обстрела. Он проехался по центру Донецка и обнаружил, что некоторые убежища закрыты, а некоторые открыты. Также обстоит ситуация с подъездными дверьми.

В последние недели увеличилось количество обстрелов Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Политика,Денис Пушилин,
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