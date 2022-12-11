Песков объяснил необходимость России в запасе прочности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», что России следует иметь запас прочности, так как ей придется жить в условиях конфронтации с Западом. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что журналист Павел Зарубин спросил Пескова, к чему движется ситуация в отношениях с западными странами.

Песков ответил, что Россия «уже приехала на станцию под названием «конфронтация».

Пресс-секретарь добавил, что стране необходимо быть собранной мощной, нужно иметь запас прочности, так как придется жить в условиях конфронтации.