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15 минут назад

Песков объяснил необходимость России в запасе прочности

Илья Родин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», что России следует иметь запас прочности, так как ей придется жить в условиях конфронтации с Западом. Об этом пишет РИА «Новости».

Песков объяснил необходимость России в запасе прочности
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что журналист Павел Зарубин спросил Пескова, к чему движется ситуация в отношениях с западными странами.

Песков ответил, что Россия «уже приехала на станцию под названием «конфронтация».

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Пресс-секретарь добавил, что стране необходимо быть собранной мощной, нужно иметь запас прочности, так как придется жить в условиях конфронтации.

Ранее Песков опроверг информацию о возможных переговорах России и США по Украине.

Политика,Павел Зарубин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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