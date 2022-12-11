В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

Песков: Невыполнение «Минска-2» стало предтечей СВО

Деловая газета "Взгляд"

Невыполнение Минских соглашений другими их участниками стало предтечей специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Песков рассказал, что стало предтечей СВО
Фото: 

«Со временем, конечно, это стало очевидно. И, опять же, президент [России Владимир] Путин и другие наши представители об этом постоянно твердили, заявляли. Но это все игнорировалось другими участниками переговорного процесса. Вот это все как раз является предтечей специальной военной операции», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос журналиста Павла Зарубина, понимала ли Россия, что ее обманывают насчет «Минска-2».

Вероятность вооруженного конфликта в Косово оценили

Напомним, экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью подтвердила, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Порошенко летом также признал, что Украина согласилась на Минские соглашения только с целью выиграть время и накопить силы.

Политика,Павел Зарубин,Ангела Меркель,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
41
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители