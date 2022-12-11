Песков рассказал, что стало предтечей СВО

Невыполнение Минских соглашений другими их участниками стало предтечей специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Со временем, конечно, это стало очевидно. И, опять же, президент [России Владимир] Путин и другие наши представители об этом постоянно твердили, заявляли. Но это все игнорировалось другими участниками переговорного процесса. Вот это все как раз является предтечей специальной военной операции», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос журналиста Павла Зарубина, понимала ли Россия, что ее обманывают насчет «Минска-2».
Напомним, экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью подтвердила, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Порошенко летом также признал, что Украина согласилась на Минские соглашения только с целью выиграть время и накопить силы.