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43 минуты назад

Путин признался, что до сих пор волнуется на публичных выступлениях

ТАССиещё 3

Президент России Владимир Путин признался, что до сих пор волнуется во время публичных выступлений.

Путин признался, что до сих пор волнуется на публичных выступлениях
Фото: ТАССТАСС

На кадрах в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире канала "Россия-1" было видно, как глава государства пообщался с Героями России после церемонии их награждения в Кремле. Он отдельно подошел к ефрейтору Давиду Малыйкину, который во время своего выступления сбился и ненадолго замолчал.

"Я 20 лет занимаюсь этим "кино" и тоже волнуюсь", - признался Путин, подбодрив военного.

Глава государства пришел ему на помощь и во время самой церемонии. Когда Малыйкин разволновался и запнулся в речи, зал тут же поддержал бойца аплодисментами, а президент, стоявший неподалеку, подошел к нему, тронул за плечо и тихо подбодрил:

"Не спеши, спокойно. Здесь все свои". Улыбнувшись, ефрейтор продолжил речь.

Политика,Владимир Путин,
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