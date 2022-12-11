Путин признался, что до сих пор волнуется на публичных выступлениях

Президент России Владимир Путин признался, что до сих пор волнуется во время публичных выступлений.

Фото: ТАСС ТАСС

На кадрах в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире канала "Россия-1" было видно, как глава государства пообщался с Героями России после церемонии их награждения в Кремле. Он отдельно подошел к ефрейтору Давиду Малыйкину, который во время своего выступления сбился и ненадолго замолчал.

"Я 20 лет занимаюсь этим "кино" и тоже волнуюсь", - признался Путин, подбодрив военного.

Глава государства пришел ему на помощь и во время самой церемонии. Когда Малыйкин разволновался и запнулся в речи, зал тут же поддержал бойца аплодисментами, а президент, стоявший неподалеку, подошел к нему, тронул за плечо и тихо подбодрил: