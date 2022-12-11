В Госдуме выразили надежду на восстановление отношений РФ и США

«Раньше наоборот, все гордились тем, что есть такие мемориалы и чтится память. Зачастую наши страны даже делали это совместно. Теперь, к сожалению, какой-то период времени этого не будет. Понятно, что мы будем требовать и говорить об этом, но американцы сегодня будут вести себя так, как считают нужным. А мы все надеемся, что это временно», — сказала Журова.