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25 минут назад

Медведев перечислил места нахождения врагов России

Lenta.ru

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что враги Москвы «окопались» не только на Украине, но и в Европе, Японии и Австралии. Места нахождения неприятелей России политик перечислил в своем Telegram-канале.

Медведев перечислил места нахождения врагов России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам бывшего президента России, враги Москвы находятся в ряде «присягнувших современным нацистам мест». Помимо вышеперечисленных стран таковыми он считает также Новую Зеландию и страны Северной Америки.

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«Нам гораздо сложнее – наш враг окопался не только в Киевской губернии нашей родной Малороссии», — написал Медведев, намекая на Украину.

Ранее Медведев заявил об отсутствии героев в «свихнувшейся Европе». Однако в России, по его словам, «много героев с большой буквы», которыми гордятся и с которых берут пример.

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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