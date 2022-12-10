В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
52 минуты назад

Дмитрий Медведев надеется на финал ЧМ Аргентина - Марокко

Газета.Ruиещё 1

Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил надежду на то, что в финале чемпионата мира по футболу в Катаре сыграют сборные Аргентины и Марокко.

Медведев рассказал, каким видит "классный финал" чемпионата мира
Фото: ТАССТАСС

«О футболе. Классным был бы финал без вражеских стран. Аргентина — Марокко», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Команды Аргентины и Марокко уже обеспечили себе выход в полуфинал ЧМ-2022. Южноамериканцы в четвертьфинале выбили из борьбы сборную Нидерландов, обыграв соперников в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3.

Марокканцы 10 декабря нанесли поражение команде Португалии — 1:0. Автором единственного гола в матче стал нападающий Юссеф Эн-Несири, поразивший ворота соперников на 42-й минуте. Сборная Марокко первый из африканских национальных команд в истории добилась права сыграть в полуфинале мирового первенства.

Аргентинцы поборются за путевку в финал чемпионата мира со сборной Хорватии, а марокканцы сыграют с победителем противостояния Англии и Франции в четвертьфинале ЧМ-2022. Эта игра пройдет 10 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени.

Сборная Португалии сенсационно вылетела с ЧМ-22

Ранее невеста капитана сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес раскритиковала главного тренера команды Фернанду Сантуша за то, что он принял решение оставить нападающего в запасе в четвертьфинальном матче чемпионата мира в Катаре с марокканцами.

Политика,Джорджина Родригес,Фернанду Сантуш,Криштиану Роналду,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители