Медведев рассказал, каким видит "классный финал" чемпионата мира

Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил надежду на то, что в финале чемпионата мира по футболу в Катаре сыграют сборные Аргентины и Марокко.

Фото: ТАСС ТАСС

«О футболе. Классным был бы финал без вражеских стран. Аргентина — Марокко», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Команды Аргентины и Марокко уже обеспечили себе выход в полуфинал ЧМ-2022. Южноамериканцы в четвертьфинале выбили из борьбы сборную Нидерландов, обыграв соперников в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3.

Марокканцы 10 декабря нанесли поражение команде Португалии — 1:0. Автором единственного гола в матче стал нападающий Юссеф Эн-Несири, поразивший ворота соперников на 42-й минуте. Сборная Марокко первый из африканских национальных команд в истории добилась права сыграть в полуфинале мирового первенства.

Аргентинцы поборются за путевку в финал чемпионата мира со сборной Хорватии, а марокканцы сыграют с победителем противостояния Англии и Франции в четвертьфинале ЧМ-2022. Эта игра пройдет 10 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени.