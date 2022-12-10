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2 часа назад

Лавров: Геополитической игры в идее создания газового союза нет

Национальная Служба Новостейиещё 3

Нет никакой геополитической игры в идее создания «газового союза» России, Казахстана и Узбекистана, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров: Геополитической игры в идее создания газового союза нет
Фото: ТАССТАСС

«В настоящее время обсуждается инициатива о формировании "тройственного" проекта по газу между Россией, Казахстаном и Узбекистаном. Аналитики, особенно на Западе, немедленно стали говорить, что это некая политическая или геополитическая "игра". Никакой "игры" здесь нет», - пояснил глава внешнеполитического ведомства интервью казахстанскому телеканалу «Хабар 24».

По его словам, Россия, Казахстан и Узбекистан – это государства-соседи с общей газотранспортной системой, которые заинтересованы в том, чтобы газоснабжение между ними не нарушалось, несмотря на сезонные пики потребления.

Ранее в конце ноября президенты России Владимир Путин и Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Кремле обсуждали создание «тройственного газового союза» с участием Узбекистана, чтобы координировать действия в ходе транспортировки российского газа в Казахстане и Узбекистане.

Политика,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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