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27 минут назад

Оценены шансы Бута на работу в Госдуме

Lenta.ru

Освобожденный из американской тюрьмы в результате обмена россиянин Виктор Бут должен сам решить, что делать по приезде в Россию. Свою оценку перспектив россиянина на родине изданию «Подъем» раскрыла действующий депутат нижней палаты парламента Мария Бутина.

Оценены шансы Бута на работу в Госдуме
Фото: ТАССТАСС

Сама Бутина была осуждена в США и провела в местной тюрьме 18 месяцев. В 2019 году после отбытия срока и депортации она вернулась в Россию, а в 2021 году после отказа от мандата губернатора Кировской области Игоря Васильева стала депутатом Госдумы.

«Я думаю, что Виктор должен сам определиться, какую сферу деятельности он выберет дальше. Сегодня самое главное — это прийти в себя, пройти полную проверку здоровья, потому что 14 лет таких жутких условий и пыток, они просто не пройдут. А потом уже, когда восстановится баланс, когда восстановится мир и покой в семье, можно будет принимать решение. Это решит он сам», — ответила Бутина на вопрос журналистов о шансах Бута работать в Госдуме.

Виктор Бут отбывал срок по обвинению в поддержке террора и попытке незаконной торговли оружием в США. Россиянина арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу американской стороны. В 2012 году его приговорили к 25 годам тюрьмы. Свою вину осужденный не признал.

Политика,Мария Бутина,Виктор Бут,Игорь Васильев,Госдума,
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