Оценены шансы Бута на работу в Госдуме

«Я думаю, что Виктор должен сам определиться, какую сферу деятельности он выберет дальше. Сегодня самое главное — это прийти в себя, пройти полную проверку здоровья, потому что 14 лет таких жутких условий и пыток, они просто не пройдут. А потом уже, когда восстановится баланс, когда восстановится мир и покой в семье, можно будет принимать решение. Это решит он сам», — ответила Бутина на вопрос журналистов о шансах Бута работать в Госдуме.