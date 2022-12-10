Вернувшийся в Россию Виктор Бут назвал самое тяжелое в американской тюрьме, заявив, что самое тяжелое было отсутствие возможности общаться с близкими. Об этом он заявил в интервью RT.
«Самое сложное — это отсутствие возможности общаться с любимыми, близкими длительное время. Один звонок в месяц», — сказал Бут.
Отвечая на вопрос, как он чувствует себя в настоящее время, он отметил, что чувствует себя счастливым. «Злость, направленная против кого-то, гнев прежде всего разрушит тебя. Я не говорю, что не надо отвечать за то, что было сделано, но нельзя носить злость в своем сердце», — заключил Бут.
Бута осудили в Соединенных Штатах за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу американской стороны, в апреле 2012-го он был приговорен к 25 годам лишения свободы. Вину Бут не признал. Обмен россиянина на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер прошел 8 декабря в Абу-Даби, перед этим оба были помилованы.