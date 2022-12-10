Вернувшийся в Россию Виктор Бут назвал самое тяжелое в американской тюрьме, заявив, что самое тяжелое было отсутствие возможности общаться с близкими. Об этом он заявил в интервью RT.

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«Самое сложное — это отсутствие возможности общаться с любимыми, близкими длительное время. Один звонок в месяц», — сказал Бут.

Отвечая на вопрос, как он чувствует себя в настоящее время, он отметил, что чувствует себя счастливым. «Злость, направленная против кого-то, гнев прежде всего разрушит тебя. Я не говорю, что не надо отвечать за то, что было сделано, но нельзя носить злость в своем сердце», — заключил Бут.