Москва отреагировала на сожжение в Хельсинки флага России

Отмечается, что 6 декабря во время проводившихся в Хельсинки массовых шествий, приуроченных ко Дню независимости Финляндии, неизвестными лицами был сожжен флаг России.

В ведомстве уточнили, что на фоне этого МИД России предпринял демарш в отношении финской стороны. В его ходе было заявлено, что Москва рассматривает подобные действия как «как беспрецедентный недопустимый акт надругательства» над государственным символом.