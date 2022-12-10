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44 минуты назад

Москва отреагировала на сожжение в Хельсинки флага РФ

Илья Родин

МИД РФ назвал недопустимым актом надругательства сожжение российского флага в Хельсинки. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

Москва отреагировала на сожжение в Хельсинки флага России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что 6 декабря во время проводившихся в Хельсинки массовых шествий, приуроченных ко Дню независимости Финляндии, неизвестными лицами был сожжен флаг России.

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В ведомстве уточнили, что на фоне этого МИД России предпринял демарш в отношении финской стороны. В его ходе было заявлено, что Москва рассматривает подобные действия как «как беспрецедентный недопустимый акт надругательства» над государственным символом.

Кроме того, дипломаты потребовали привлечь к ответственности лиц, совершивших это преступление.

Политика,МИД России,
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