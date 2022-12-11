Азербайджан передал России ноту в связи с инцидентом в Карабахе

МИД Азербайджана передал российской стороне ноту в связи с инцидентом вокруг месторождений Гызылбулаг и Дамирли в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении главы пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде.