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56 минут назад

Азербайджан передал России ноту в связи с инцидентом в Карабахе

ТАССиещё 4

МИД Азербайджана передал российской стороне ноту в связи с инцидентом вокруг месторождений Гызылбулаг и Дамирли в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении главы пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде.

Азербайджан передал России ноту в связи с инцидентом в Карабахе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Министерство иностранных дел передало российской стороне ноту. Призываем в соответствии с достигнутыми договоренностями обеспечить доступ представителей Азербайджана к указанным месторождениям", - говорится в сообщении.

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